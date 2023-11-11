Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 17:45
  • Giriş: 11.11.2023 17:45
  • Güncelleme: 11.11.2023 17:45
Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limandan ayrılamadığını, lodosun gün boyunca etkili olmasını beklediklerini söyledi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 