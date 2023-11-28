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Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 15:49
  • Giriş: 28.11.2023 15:49
  • Güncelleme: 28.11.2023 15:50
Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Sahildeki bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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