Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Sahildeki bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Sıradaki Haber