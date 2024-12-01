Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.