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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı.

Güncel
  • 18.02.2025 13:04
  • Giriş: 18.02.2025 13:04
  • Güncelleme: 18.02.2025 13:06
Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgar nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya hamsi, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kentte poyrazın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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