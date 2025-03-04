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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Ajans Haberleri
  • 04.03.2025 13:40
  • Giriş: 04.03.2025 13:40
  • Güncelleme: 04.03.2025 13:40
Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyraz nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün boyunca etkili olacağını belirterek, balıkçıların havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğini dile getirdi.

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