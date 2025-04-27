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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 20:05
  • Giriş: 27.04.2025 20:05
  • Güncelleme: 27.04.2025 20:06
Kaynak: AA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlenden sonra başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

Küçük balıkçı teknelerinin denize çıkmadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceğini ifade etti.

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