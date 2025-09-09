Tekirdağ'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'da denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D'yi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Kayıp kadını arama çalışmalarını Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinden oluşan ekip yürütüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde 5 gün önce denize giren 54 yaşındaki B.D. gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.