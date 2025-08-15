Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Tekirdağ'da denize girme yasağı 2 gün daha uzatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı iki gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos'ta Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

Valilik tarafından 14-15 Ağustos'ta da denize girilmesi yasaklanmıştı.

