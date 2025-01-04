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Tekirdağ'da devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 14:25
  • Giriş: 04.01.2025 14:25
  • Güncelleme: 04.01.2025 14:26
Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da otomobile çarparak devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı.

Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda S.Y. yönetimindeki kum yüklü çekici, önünde seyreden Y.Ö. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çekiciden çıkarılan yaralı sürücü S.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, yola dökülen kumun kaldırmasının ardından normale döndü.

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