Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 10:57
  • Giriş: 19.01.2025 10:57
  • Güncelleme: 19.01.2025 10:58
Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki 59 AJG 70 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol