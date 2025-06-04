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Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 14:25
  • Giriş: 04.06.2025 14:25
  • Güncelleme: 04.06.2025 14:25
Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

M.A. idaresindeki 34 SM 3173 plakalı tır, Malkara yolunda devrildi.

Sürücü, devrilen tırın camından fırlayarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kısmen kapanan yol nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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