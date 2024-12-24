Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalan 4 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, at arabasıyla gelip ızgaraları çalan şüphelileri tespit etti.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların at arabasıyla gelerek ızgaraları söküp aldıktan sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.