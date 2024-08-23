Tekirdağ'da dolu nedeniyle 700 dönüm karpuz tarlada kaldı: Sağlamları toplamak maliyetli

Tekirdağ'ın önemli karpuz üretim merkezlerinden Marmaraereğlisi ilçesinde 5 Ağustos günü sağanak, kuvvetli rüzgar ve ardından gelen dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı. Tarlalardaki ayçiçekleri yan yattı, meyve ağaçları ve karpuz tarlalarındaki ürünler büyük zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmasında 2 bin 500 dönüm ekilen karpuzdan 700 dönümünün, 20 bin dönüm ekilen ayçiçeğinin ise yaklaşık 3 bin dönümünün zarar gördüğü belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ürünleri zarar gören üreticinin sigortası olanlarının karşılanması, olmayanların ise borçlarının 1 yıl ertelenmesi karar aldı.

700 DÖNÜM ALANDAKİ ÜRÜN ZARAR GÖRDÜ

İlçede 200 dönüm karpuz eken Volkan Kurt'un tarlasında dolu vurdu, 70 dönüm alandaki ürünü zarar gördü. Zarar gören karpuzları tarlada bırakmak zorunda kalan Kurt, "Çok umutlu bir sezonla başladık, çok güzel gidiyordu. Yağışlarımız vardı, barajımız yüzde 50'lerde doluydu. Geçen sene su sıkıntısı çektik, bu sene su sıkıntımız yoktu. Çok güzel ekilişimiz oldu, çok güzel mahsulümüz yetişti, tonajımız iyiydi. Fakat doluya takıldık. Dolu bizi bayağı etkiledi. Karpuzlarımızı kırdı, tarlada kalmasına sebep oldu, üzgünüz. Ama tabii ki Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz. İçinde sağlamları vardı, alabildiğimiz kadarını aldık" dedi.

Dolu yağışının kendilerini çok yıprattığını söyleyen Kurt, "Dolu karpuzları kırdı, çatlattı. Çatladığı zaman yaş bir meyve olduğu için içi boşalıyor, asit gibi köpürmeye başlıyor. Tabii ki yenmeyecek hale geliyor. Onun için yenilmesi de zaten sakıncalı. Yani karpuz kırığı insanı zehirleyebilir. Marmaraereğlisi'nde yaklaşık 2 bin 500 dönüm karpuz ekildi, dolu nedeniyle 700 dönümü de tarlada kaldı. Bu ciddi bir rakam aslında. Buğdaya, ayçiçeğine, arpaya, diğer ürünlere bakarak ciddi bir rakam. Çünkü bunun maliyeti çok yüksek, girdi fiyatları çok yüksek. Onun için ciddi bir rakam demek istiyorum" diye konuştu.

"TOPLAMA MALİYETLERİ YÜKSEK"

30 yıldır üreticilik yaptığını belirten Volkan Kurt, tarlada kalan karpuzların sağlamlarının toplanmasının maliyetinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Tarlada kalan sağlamlar toplanabilirdi ama toplama maliyetleri, nakliyeler daha pahalıya geldiği için, karpuz piyasası çöktüğü için, zarar yazdığı için zaten bıraktılar. Bu karpuzlar artık tarlada kalacak. Yapabileceğimiz bir şey yok, yani satılmaz, yenmez. Traktörlerle artık girip süreceğiz" dedi.