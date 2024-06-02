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Tekirdağ'da eğitim uçağı, ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da motor arızası oluşan Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Güncel
  • 02.06.2024 16:27
  • Giriş: 02.06.2024 16:27
  • Güncelleme: 02.06.2024 16:30
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da eğitim uçağı, ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı
Fotoğraf: DHA

Motor arızası yaşayan eğitim uçağı, ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi.

Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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