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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 17:53
  • Giriş: 02.08.2025 17:53
  • Güncelleme: 02.08.2025 17:53
Kaynak: AA
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde, F.B'nin evinde yaptığı aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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