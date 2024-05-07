Tekirdağ'da evli olduğu kadını ve çocuğunu öldüren erkek intihar etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evli olduğu kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu katleden Şenol Şirin isimli erkek intihar etti.

Güncel 07.05.2024 06:18 Giriş: 07.05.2024 06:18

Güncelleme: 07.05.2024 06:27 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA