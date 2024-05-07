Tekirdağ'da evli olduğu kadını ve çocuğunu öldüren erkek intihar etti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evli olduğu kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu katleden Şenol Şirin isimli erkek intihar etti.
Tekirdağ’da Şenol Şirin isimli erkek, evli olduğu Duygu Şirin ile 5 yaşındaki oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurarak katlettikten sonra intihar etti.
Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurarak intihar etti.
Şenol Şirin'in daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevke edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Şirin, Duygu Şirin ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi.
Cenazeler Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.