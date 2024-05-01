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Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2024 17:03
  • Giriş: 01.05.2024 17:03
  • Güncelleme: 01.05.2024 17:03
Kaynak: AA
Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde fabrika inşaatlarından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık zanlısı 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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