Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde fabrika inşaatlarından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık zanlısı 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.