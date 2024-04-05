Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangında işçilerden bazıları dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ergene ilçesi Çerkezköy kara yolu üzerindeki, bulaşık süngeri ve bezi üretilen fabrikada, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki bazı işçiler, iş yerini kaplayan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.