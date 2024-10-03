Tekirdağ'da fabrika yangını
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumaş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan kumaş fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kumaş fabrikasının depo bölümünde çıktı.
Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tesisi sardı, siyah dumanlar yükseldi.
Yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.