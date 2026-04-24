Tekirdağ'da FETÖ soruşturması: 2 akademisyen tutuklandı
Tekirdağ'da 2 gün önce FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 akademisyen ve 1 doktorun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.B. ve R.M. isimli akademisyenler tutuklandı. Diğer 2 kişi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 gün önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler A.B. R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 4 telefon, SIM kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayara el konulmuştu.