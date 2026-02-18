Tekirdağ'da fırtına: Eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da, gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

Hızı yer yer 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde de balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı. Teknelerini barınağa çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.