  • 03.01.2026 18:11
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da fırtına; yük gemisi karaya oturdu

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı kuru yük gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında Palau bayraklı 'White Line' isimli kuru yük gemisi, bugün saat 14.30 sıralarında kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklendi. Yük almak üzere Martaş Limanı'na yanaşmaya çalışan gemi, sürüklendiği Santos Plajı açıklarında karaya oturdu. Geminin karaya oturduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, deniz polisleri sevk edildi. Ekiplerin gemiyi kurtarmak için hava şartlarının düzelmesini bekledikleri belirtildi. (DHA)

