Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirlediği göçmen kaçaklığı yapılan 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.