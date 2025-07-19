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Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:34
  • Giriş: 19.07.2025 22:34
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:34
Kaynak: AA
Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ç.G. (8), ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.

Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, gölde Ç.G'nin cansız bedenini buldu.

Çocuğun gölden çıkarılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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