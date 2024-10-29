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Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinin çarptığı 2 polis yaralandı

Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinden polisin kullandığı motosikletin çarptığı 2 polis yaralandı.

Güncel
  • 29.10.2024 17:37
  • Giriş: 29.10.2024 17:37
  • Güncelleme: 29.10.2024 17:43
Kaynak: AA
Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinin çarptığı 2 polis yaralandı
Fotoğraf: İHA

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan Yunus timinde görevli polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timi motosikletli ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Bulvarı'nda gösteri yaptı.

Gösteride motosiklet sürücüsü polis, manevra yaptığı sırada alanda güvenlik önlemi alan 2 polis memuruna çarptı.

Yaralanan polisler, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletin polislere çarpma anı, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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