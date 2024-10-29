Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinin çarptığı 2 polis yaralandı
Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinden polisin kullandığı motosikletin çarptığı 2 polis yaralandı.
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan Yunus timinde görevli polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timi motosikletli ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Bulvarı'nda gösteri yaptı.
Gösteride motosiklet sürücüsü polis, manevra yaptığı sırada alanda güvenlik önlemi alan 2 polis memuruna çarptı.
Tekirdağ'da gösteri yapan Yunus timinin çarptığı 2 polis yaralandıhttps://t.co/qCz4GcUad5 pic.twitter.com/hxIvCaR5Il— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 29, 2024
Yaralanan polisler, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosikletin polislere çarpma anı, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.