Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi.

Fırat T.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Mustafa Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Mustafa Ü. ile Rasim O. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.