Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2025 19:52
  • Giriş: 15.10.2025 19:52
  • Güncelleme: 15.10.2025 19:52
Kaynak: AA
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dursun A. idaresindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç, Çukuryurt Kavşağı'nda İlknur Ş. yönetimindeki 22 NK 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol