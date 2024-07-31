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Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 11:26
  • Giriş: 31.07.2024 11:26
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:26
Kaynak: AA
Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ö.S. yönetimindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.

Kazada S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ö.S. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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