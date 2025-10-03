Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kaza anı, araç kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kabahöyük Mahallesi’nde F.Ö. idaresindeki 22 UC 422 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.İ'ye (13) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, bir başka aracın kamerasına yansıdı.