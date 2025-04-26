Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arda Ahmet Yılmaz'ın (17) kullandığı motosiklet, Misinli Mahallesi'ndeki kavşakta G.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz ve motosikletteki H.Y. yola savruldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Yaralı H.Y, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı.
Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
Hafif ticari aracın sürücüsü ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.