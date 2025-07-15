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Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 13:00
  • Giriş: 15.07.2025 13:00
  • Güncelleme: 15.07.2025 13:00
Kaynak: AA
Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 59 AHV 008 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi'nde H.B'nin kullandığı 59 ADV 838 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu İ.E.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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