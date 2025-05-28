Tekirdağ'da hatalı park edilen araçlara sıkı denetim

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri çift sıra parkların önüne geçmek için Plaka Tanıma Sistemi (PTS) bulunan araçlarla çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki hatalı park sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Polis, PTS bulunan araçlar ile şehir içerisinde tur atarak çift sıraya çekilen araç sürücülerini anonsla uyarıyor. 15 dakika arayla tur atan polis ekipleri, hatalı park edilen araçlarını çekmeyen ve trafiği aksatan sürücüleri cezai işlem uyguluyor.

İl genelinde hayata geçirilen uygulama ile şehir içi trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)