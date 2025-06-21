Tekirdağ'da havai fişekten çıktığı iddia edilen yangında 15 dekar buğday ekili alan yandı
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düğünde atılan havai fişekten çıktığı iddia edilen yangında 15 dekar buğday ekili alan yandı.
Altınova Mahallesi'nde bir düğünde atıldığı iddia edilen havai fişeklerden dolayı buğday tarlasında yangın çıktı.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 15 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.