Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da heyelan: Gaziköy-Uçmakdere yolu 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu ulaşıma kapatıldı.

Güncel
  • 30.01.2026 14:40
  • Giriş: 30.01.2026 14:40
  • Güncelleme: 30.01.2026 14:44
Kaynak: AA
Tekirdağ'da heyelan: Gaziköy-Uçmakdere yolu 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu ulaşıma kapandı.

Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda yaşanan heyelan sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, heyelan önleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, sürücüler uyarı levhalarıyla alternatif güzergahlara yönlendirildi.

BirGün'e Abone Ol