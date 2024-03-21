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Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Güncel
  • 21.03.2024 14:50
  • Giriş: 21.03.2024 14:50
  • Güncelleme: 21.03.2024 15:42
Kaynak: AA
Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kurtarıldı.

Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında göçük yaşandı.

Göçük sırasında çlaışn 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri çalışmaları sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

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