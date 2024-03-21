Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kurtarıldı.
Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında göçük yaşandı.
Göçük sırasında çlaışn 2 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipleri çalışmaları sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.