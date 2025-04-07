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Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü

Binada yaşayan yaşlı kadının evi bir ay önce boşalttığı öğrenildi

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 17:29
  • Giriş: 07.04.2025 17:29
  • Güncelleme: 07.04.2025 17:29
Kaynak: AA
Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü.

Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk ahşap bina yağışın etkisiyle yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan binada yaşayan yaşlı kadının evi bir ay önce boşalttığı öğrenildi.

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