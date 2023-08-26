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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 23:09
  • Giriş: 26.08.2023 23:09
  • Güncelleme: 26.08.2023 23:09
Kaynak: AA
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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

M.A.G idaresindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, Kambur Söğüt mevkisinde E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.A.G ve E.B ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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