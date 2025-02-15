Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Talha E. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından otomobiller refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği karşı şeritteki Özer Ş. yönetimindeki taksinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ahmet Talha E. ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.