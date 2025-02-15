Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 17:05
  • Giriş: 15.02.2025 17:05
  • Güncelleme: 15.02.2025 17:05
Kaynak: AA
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Talha E. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobiller refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği karşı şeritteki Özer Ş. yönetimindeki taksinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Talha E. ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol