Tekirdağ'da iş yerinden kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da bir manavdan kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan şüpheli tutuklandı.

Kapaklı ilçesindeki manavın sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kasadaki paranın ve SMA hastası bebek için yardım toplanan tezgah üzerindeki bağış kutusunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliler E.K. ve S.K'yı yakaladı.

Şüphelilerin iş yerinden yaklaşık 20 bin lira çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.