Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.
T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada minibüste bulunan 7 işçi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.