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Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 16:31
  • Giriş: 10.03.2025 16:31
  • Güncelleme: 10.03.2025 16:31
Kaynak: AA
Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 işçi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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