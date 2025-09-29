Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 3 can kaybı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Velimeşe Mahallesi'nde servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.