Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 3 can kaybı

Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.09.2025 17:08
  • Giriş: 29.09.2025 17:08
  • Güncelleme: 29.09.2025 17:11
Kaynak: AA
Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 3 can kaybı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Velimeşe Mahallesi'nde servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.

BirGün'e Abone Ol