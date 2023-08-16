Tekirdağ'da kadın cinayeti: Zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, Ü.I. ile arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Ü.I., (26), Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.