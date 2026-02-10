Tekirdağ'da “Kadın Sağlığı Eğitimi” programı başladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların yaşam kalitesini artırmak ve koruyucu sağlık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği “Kadın Sağlığı Eğitimi” programı başladı. Program boyunca kadınlar, beden farkındalığından ruhsal iyilik haline, üreme sağlığından iletişim ve kadın haklarına kadar pek çok konuda kapsamlı bilgi edinecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kadın Sağlığı Eğitimi programının ilk buluşmasında, kadınlar eğitim sürecine ilişkin bilgilendirildi. Program kapsamında ele alınacak konu başlıklarının paylaşıldığı tanışma etkinliğiyle birlikte programın yol haritası belirlendi.

Kadınlara hem sosyalleşme hem de kendilerini geliştirme imkanı sunan eğitimler kapsamında sağlık sorunları, beden farkındalığı, ruhsal iyilik hali, üreme sağlığı, iletişim becerileri ve kadın hakları gibi konular ele alınacak.

10 hafta sürecek program, her pazartesi günü saat 15.00’te Altınova TEK Atölye’de düzenlenecek. Eğitim programına düzenli katılım sağlayan kadınlara katılım sertifikası da verilecek.