Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 2 işçi servisine çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ’da kırmızı ışıkta bekleyen 2 işçi servisine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel
  • 31.05.2024 10:01
  • Giriş: 31.05.2024 10:01
  • Güncelleme: 31.05.2024 10:05
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 2 işçi servisine çarptı: 18 yaralı
Fotoğraflar: DHA

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen midibüs ile minibüse çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servis araçlarındaki 17 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Bağlar mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Uğur K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GMU 973 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Tamer Gök yönetimindeki 59 J 4015 plakalı minibüs ile Nazım Temizsu idaresindeki 59 S 4094 midibüse çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servislerinde bulunan 17 kişi yaralandı.

Durumlarının hafif olduğu belirtilen yaralılar, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

BirGün'e Abone Ol