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Tekirdağ'da kamyonun çarptığı tırın sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 17:00
  • Giriş: 05.03.2025 17:00
  • Güncelleme: 05.03.2025 17:00
Kaynak: AA
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı tırın sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde, M.M, kullandığı tırı yol kenarına park etti.

Tırın yükünü kontrol eden M.M. ve park halindeki tıra, İ.G. idaresindeki kamyon çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü M.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyon sürücüsü Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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