Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisinde inceleme yapıldı

Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY,(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisine çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü uzmanları, inceleme yaptı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, dün saat 07.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Geminin karaya oturduğu andan itibaren yapılan çalışmada kurtulamadığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma uzmanları, gemiye çıkarak inceleme yaptı. Çanakkale’den kurtarma çalışmalarına katılmak üzere römorkör getirilip hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da geminin çevresinde devriye görevi yürüttü. Yetkililer, incelemenin sonucuna göre kurtarma çalışmalarının başlayacağını söyledi. (DHA)

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