Tekirdağ'da kaybolan hayvanları jandarma dronla buldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 27 küçükbaşı dronla yaptığı çalışmayla bularak sahibine teslim etti.

Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde yaşayan bir besici, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak otlatmaya çıkardığı 27 küçükbaşını kaybettiğini ve kendi imkanları ile yaptığı aramada bulamadığını söyledi. Başvuru üzerine jandarma ekipleri bölgede gece havadan dronla arama çalışması başlattı. Aramada, kayıp hayvanlar, mahalleye 2 kilometre mesafedeki dere kenarında bulundu. Sağlıklı olduğu belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi. (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------

-Jandarma ekiplerinin dronla araması

-Aramadan detaylar

-Hayvanların yerinin tespit edilmesi

-Hayvanların toplanması

Haber: Abdullah YALÇINTEKİRDAĞ, (DHA)