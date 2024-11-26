Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 zanlı daha tutuklandı.

Çorlu'da 12 gün önce kayıp olarak aranan Tuncay Çelikkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı genişleten ekipler H.H'yi Antalya'da gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.H'nin ifadesinde, daha önce tutuklanan zanlı İ.T'nin kendisini telefonla aradığını Çerkezköy'e çağırdığını, kafasındaki planı anlattığını söylediği öğrenildi. H.H planın gerçekleşmesi sonrası İ.T'nin kendisine kripto para ödeyeceğini vadettiğini ileri sürdü.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli H.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorlu'da 14 Kasım'da Tuncay Çelikkaya'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Çelikkaya'nın cesedini, Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasındaki kırsal alanda bulmuştu.

Çelikkaya'nın evinde yapılan incelemede, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T'dir" yazılı bir mektup bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.