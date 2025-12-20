Tekirdağ'da Kent Lokantaları anketi: Memnuniyet oranı yüzde kaç?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, yurttaşların Kent Lokantaları hakkında ne düşündüğünü daha iyi anlamak amacıyla il genelindeki dört lokantada 11–17 Aralık 2025 tarihleri arasında bir memnuniyet ve beklenti anketi yürüttü. Belediyeye ait tüm Kent Lokantalarını kapsayan çalışmada 937 yurttaşla yüz yüze görüşülerek, yazılı kayıt yöntemiyle ölçüm yapıldı. 937 Tekirdağlıdan 919’u genel olarak Kent Lokantası hizmetinden memnun kaldığını belirtirken, 9 kişi memnun olmadığını, 9 kişi ise çekimser kaldığını ifade etti. Böylelikle memnuniyet oranı yüzde 98 olarak belirlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin her gün düzenli olarak sunduğu menüde dört çeşit yemek bulunuyor. Özellikle emekli ve öğrenci gibi dar gelirli grupların sağlıklı, lezzetli ve düşük ücretli beslenme ihtiyacını karşılayan bu menü, Tekirdağ halkının yüzünü güldürüyor. Ankete katılanların yüzde 56’sı fiyatı “çok uygun”, yüzde 38’i ise “uygun” olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 40’ı yemekler için “çok lezzetliydi”, yüzde 46’sı ise “lezzetliydi” değerlendirmesi yaptı. Bu sonuç, 70 lira karşılığında sunulan yemeğin fiyat/performans açısından niteliğini ortaya koyuyor. Son dönemde artan gıda güvenliği tartışmaları karşısında Kent Lokantaları, hijyen konusunda da güven veriyor: Katılımcıların yüzde 58’i lokantaları “tertemiz”, 8’i “temiz” olarak nitelendirdi.

Kent Lokantaları’nda hizmet sunan personelden memnuniyet oranı rekor düzeyde gerçekleşti. “Çalışanların ilgi ve hizmet kalitesi nasıldı?” sorusuna katılımcıların yüzde 64’ü “çok kaliteliydi”, yüzde 33’ü “kaliteliydi” yanıtını verdi.

KENT LOKANTALARININ ÖYKÜSÜ

Kent lokantası fikri, Türkiye’de belediyelerin “sosyal belediyecilik” başlığı altındaki destek politikalarının yeni kuşak bir uzantısı olarak öne çıkıyor. Belediyelerin dar gelirlilere dönük sosyal hizmetleri 1970’lerden itibaren farklı biçimlerde gelişirken, son yıllarda artan hayat pahalılığı “uygun fiyatlı, güvenilir ve düzenli sıcak yemek” ihtiyacını yeniden görünür kıldı. Bugün “Kent Lokantası” adıyla simgeleşen modelin başlangıç noktası İstanbul’da oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk Kent Lokantası’nı 17 Haziran 2022’de Çapa’da hizmete açtı. Uygun fiyatlı tabldot menü, erişilebilir konum, hızlı servis ve standart hijyen yaklaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve model İstanbul’un farklı ilçelerine yayıldı.