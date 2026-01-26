Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 4 işçi yaralı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kimya fabrikasında kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken, yanıklar oluşan işçiler KBRN servisinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlamada 4 işçi yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçiler, hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) servisinde tedavi altına alındı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN servisinde, olası risklere karşı güvenlik önlemi alındı.